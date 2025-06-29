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ГАИ предупредила белорусских водителей о боковом ветре 29 июня

ГАИ сказала белорусам, как реагировать на дороге на боковой ветер.

Источник: Комсомольская правда

В Госавтоинспекции предупредили белорусских водителей о действиях при боковом ветре, сообщает «ГАИ Минщины».

Ранее МЧС и синоптики сказали о риске падения деревьев из-за порывов ветра до 20 м/с в воскресенье, 29 июня.

А в ГАИ напомнили, что что нужно знать водителю при боковом ветре. И рекомендовали снижать скорость в ветренную погоду, держать обе руки на руле, избегать резких маневров, учитывать технические характеристики и возможности самого транспортного средства.

В ведомстве обратили внимание на то, что особо опасен боковой ветер для высоких транспортных средств — фургонов и автоприцепов. А самое сильное его воздействие можно почувствовать при проезде моста, открытых участков дороги и во время обгонов.

При потере контроля из-за бокового ветра водителю нужно постараться сохранить спокойствие, не бросать руль и постепенно снижать скорость.

Тем временем в Толочинском районе МЧС вызвали, когда женщина готовила еду на плите.

И мы писали, что немец хотел провезти бивни мамонта через границу Беларуси и Польши.