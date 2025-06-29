Таганрог вошел в число городов, лидирующих по самовольным врезкам в газопровод

В Ростовской области выявлено 100 несанкционированных подключений к сетям газораспределения. Об этом сообщается на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».
Специалисты опубликовали статистику самовольных врезок за 5 месяцев 2025 года. Больше всего нарушений зафиксировано в Таганроге, Батайске и Новошахтинске. По некоторым из них материалы переданы в правоохранительные органы.
За незаконное подключение к газовым сетям было составлено 29 административных протоколов. Ведь такие действия могут привести к аварийным ситуациям и представляют угрозу для жизни людей.
Напомним, что в 2024 году больше всего нарушителей было выявлено в Ростове, Таганроге и Красном Сулине.