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Таганрог вошел в число городов, лидирующих по самовольным врезкам в газопровод

В Ростовской области зарегистрировано 100 незаконных подключений к газовым сетям.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области выявлено 100 несанкционированных подключений к сетям газораспределения. Об этом сообщается на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».

Специалисты опубликовали статистику самовольных врезок за 5 месяцев 2025 года. Больше всего нарушений зафиксировано в Таганроге, Батайске и Новошахтинске. По некоторым из них материалы переданы в правоохранительные органы.

За незаконное подключение к газовым сетям было составлено 29 административных протоколов. Ведь такие действия могут привести к аварийным ситуациям и представляют угрозу для жизни людей.

Напомним, что в 2024 году больше всего нарушителей было выявлено в Ростове, Таганроге и Красном Сулине.