«Сердцу не хватает крови»: почему мог умереть 26-летний футболист из ФК «Парковый»

— Эту проблему невозможно увидеть при рядовом обследовании. Но, если она есть, сосуды не способны как следует переносить кровь по организму. Долгое время человек может даже не ощущать этого, но при увеличении физической нагрузки сердцу не хватает крови, из-за чего может произойти глубокий инфаркт с последующим летальным исходом.