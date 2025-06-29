«Сердцу не хватает крови»: почему мог умереть 26-летний футболист из ФК «Парковый»

В Подольске во время футбольного матча Лиги В-3 Московской области скончался игрок ФК «Парковый» — 26-летний Артем Калмыков. Инцидент произошел на 60-й минуте игры между клубами «Нара» и «Парковый». Несмотря на попытки спортивного врача реанимировать игрока, он скончался до прибытия скорой помощи. Из-за чего мог умереть молодой спортсмен, «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом.
Как рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, есть множество обстоятельств, которые могли привести к летальному исходу у футболиста.
— Точную причину можно будет назвать только после вскрытия, — отметил врач. — Но обычно подобная картина говорит об аритмогенной смерти: сначала у человека возникает аритмия, которая потом переходит в асистолию (полную остановку сердечных сокращений).
Также не исключено, что в ходе высокой физической нагрузки у футболиста мог оторваться тромб, предположил Кондрахин.
— Допустим, до матча он мог где-то серьезно удариться, в результате чего пострадали конечности и внутри образовался тромб. Во время игры он легко мог оторваться, потому что мышцы при беге сильно сокращаются, — пояснил терапевт.
При аномальном развитии сосудов сердца человек тоже может внезапно умереть, предупредил Кондрахин:
— Эту проблему невозможно увидеть при рядовом обследовании. Но, если она есть, сосуды не способны как следует переносить кровь по организму. Долгое время человек может даже не ощущать этого, но при увеличении физической нагрузки сердцу не хватает крови, из-за чего может произойти глубокий инфаркт с последующим летальным исходом.
Есть и более глубинные причины, которые могли спровоцировать смерть спортсмена, отметил специалист:
— Например, зачастую именно у мужчин возникает внезапная смерть без видимых причин. В этом случае определить, почему человек умер, невозможно.
Но также внезапная смерть может произойти на фоне мальформации (врожденном или приобретенном патологическом состоянии, при котором артерии и вены соединены без участия капилляров), дополнил Кондрахин.
— Из-за этой аномалии у человека, даже у очень молодого, может случиться кровоизлияние в головной мозг, которое мгновенно приводит к смерти, — заключил специалист.
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