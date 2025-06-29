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В Башкирии незнакомец ворвался в квартиру с подростком и обокрал ее

В МВД Башкирии сообщили о грабеже.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском Салавате жертвой грабежа стал 14-летний ребенок. Об этом сообщили в МВД республики.

По предоставленным данным, 38-летний мужчина постучал в квартиру, когда подросток был дома один, представившись знакомым матери. Затем он забрал мобильный телефон, телевизор и тысячу рублей.

В полицию обратилась мать ребенка, злоумышленника вскоре задержали. Сейчас идет расследование.

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