В Башкирии незнакомец ворвался в квартиру с подростком и обокрал ее

В башкирском Салавате жертвой грабежа стал 14-летний ребенок. Об этом сообщили в МВД республики.
По предоставленным данным, 38-летний мужчина постучал в квартиру, когда подросток был дома один, представившись знакомым матери. Затем он забрал мобильный телефон, телевизор и тысячу рублей.
В полицию обратилась мать ребенка, злоумышленника вскоре задержали. Сейчас идет расследование.
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