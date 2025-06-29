Поликлинику на 560 посещений в смену построят в районе Люблино

Все этапы строительства поликлиники контролирует комитет государственного строительного надзора Москвы. Председатель ведомства Антон Слободчиков отметил, что с августа 2024 года инспекторы провели два контрольно-надзорных мероприятия на земельном участке площадью 0,6 га. Они оценили устройство несущих и ограждающих конструкций здания, а также каменную кладку стен и перегородок на подземном уровне. К выездным проверкам привлекались специалисты подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Они исследовали используемые материалы и строительные конструкции на соответствие проекту.