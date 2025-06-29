Поликлинику на 560 посещений в смену построят в районе Люблино

«Пятиэтажное здание площадью почти 9 тыс. кв. м объединит взрослую и детскую поликлиники. Там будут вести прием терапевты, педиатры, кардиологи, неврологи, урологи, эндокринологи, хирурги-ортопеды, лор-специалисты, офтальмологи. Также в здании предусмотрены кабинеты УЗИ, ЭКГ, процедурные. На объекте уже завершились монолитные работы. После окончания строительства застройщик передаст здание в систему здравоохранения Москвы», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.
Поликлиника появится на ул. Люблинская среди формирующегося жилого массива. Это повысит доступность медицинской помощи и позволит жителям района получить консультацию врача рядом с домом.
«Детское отделение поликлиники разместят в левой части здания, оно займет четыре этажа. Помимо помещений для приема специалистов, здесь запроектированы колясочная, комната для кормления, комната здорового ребенка, кабинет массажа, физиотерапии, вакцинопрофилактики, а также залы лечебной физкультуры и молочно-раздаточный пункт. Взрослое отделение займет правую часть здания. На четвертом этаже разместятся палаты дневного стационара, а также кабинеты рентгенодиагностики», — приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского.
Для удобства посетителей на первом этаже расположатся буфет, гардеробные и просторные вестибюли с информационными стойками. На территории возле поликлиники оборудуют детскую площадку с безопасным резиновым покрытием.
Все этапы строительства поликлиники контролирует комитет государственного строительного надзора Москвы. Председатель ведомства Антон Слободчиков отметил, что с августа 2024 года инспекторы провели два контрольно-надзорных мероприятия на земельном участке площадью 0,6 га. Они оценили устройство несущих и ограждающих конструкций здания, а также каменную кладку стен и перегородок на подземном уровне. К выездным проверкам привлекались специалисты подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Они исследовали используемые материалы и строительные конструкции на соответствие проекту.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в районе Марьино полностью обновили поликлиники. Возведение в Москве социальных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».