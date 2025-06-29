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Красноярцев предупредили о штормовой погоде 30 июня

Управление МЧС России по Красноярскому краю распространило штормовое предупреждение со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Управление МЧС России по Красноярскому краю распространило штормовое предупреждение со ссылкой на данные Гидрометцентра. Завтра, 30 июня, в центральных и южных районах региона прогнозируют резкое ухудшение погоды.

«Ожидаются грозы, ливневые дожди, возможен град, при грозах шквалистые усиления ветра до 20 м/с. В южных районах местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса», — говорится в сообщении.

Спасатели порекомендовали местных жителям при возможности оставаться в помещениях в периоды ненастья. Прятаться от дождя, рада и грозы под деревьями — опасно для жизни. Также следует держаться подальше от плохо закрепленных конструкций.

Ранее портал kras.mk.ru рассказал о приближающемся столетнем юбилее «Красноярских Столбов».