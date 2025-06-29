Красноярцев предупредили о штормовой погоде 30 июня

Управление МЧС России по Красноярскому краю распространило штормовое предупреждение со ссылкой на данные Гидрометцентра. Завтра, 30 июня, в центральных и южных районах региона прогнозируют резкое ухудшение погоды.
«Ожидаются грозы, ливневые дожди, возможен град, при грозах шквалистые усиления ветра до 20 м/с. В южных районах местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса», — говорится в сообщении.
Спасатели порекомендовали местных жителям при возможности оставаться в помещениях в периоды ненастья. Прятаться от дождя, рада и грозы под деревьями — опасно для жизни. Также следует держаться подальше от плохо закрепленных конструкций.
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