Омичи пришли в себя после праздника и стали жаловаться на его организацию

«О чем думали Омские власти, когда щедро полили Соборную площадь перед концертом на день молодежи битумом? Решили сделать план для обувных магазинов? Ноги просто утопали и вязли в этой субстанции. Обувь испорчена и восстановлению не подлежит!!!», — публикует гневную отповедь омичка, сопровождая пост фотографией с испачканными белыми кроссовками.