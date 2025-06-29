Омичи пришли в себя после праздника и стали жаловаться на его организацию

Спустя сутки после участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню молодежи, омичи стали публиковать претензии к организаторам. Жалобы появились сегодня, 29 июня, паблике «Инцидент Омск» социальной сети «Вконтакте».
Претензии двух омичек заключаются в испорченной обуви:
«О чем думали Омские власти, когда щедро полили Соборную площадь перед концертом на день молодежи битумом? Решили сделать план для обувных магазинов? Ноги просто утопали и вязли в этой субстанции. Обувь испорчена и восстановлению не подлежит!!!», — публикует гневную отповедь омичка, сопровождая пост фотографией с испачканными белыми кроссовками.
«Это ребенок сходил вчера на концерт Егора Крида. На асфальте трещины залиты гудроном. В толпе невозможно смотреть под ноги! В гудроне все: квартира, подъезд, вещи. Обувь на выброс! Предлагаю администрации Омска возместить испорченные вещи!», — делится негодованием еще одна жительница Омска.
Еще одна претензия касалась общественных туалетов в месте проведения концерта:
«Как вам ситуация с закрытыми туалетами вчера на концерте? Люди были вынуждены ходить в туалет где придется. На 150 тысяч человек было только 6 открытых биотуалетов», — сообщил омич, разместив подтверждающее слова видео.
На видеокадрах действительно видны закрытые на замок биотуалеты, стоящие в парке за Свято-Успенским кафедральным собором.