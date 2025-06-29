Глава Самарской области Федорищев поздравил Театр оперы и балета с получением «Золотой Маски»

Губернатор самарского региона Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников Самарского театра оперы и балета с получением награды «Золотая Маска».
Театр получил премию «Маэстро» за постановку спектакля по легендарному роману «Мастер и Маргарита». Как отметил глава региона, спектакль покорил сердца не только публики, но и критиков.
Также Федорищев заявил, что театр снова подтвердил, что является одним из лучших в нашей стране.
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