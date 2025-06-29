Потерявшийся багаж пассажиров Turkish Airlines готов к выдаче во «Внуково»

«Уважаемые пассажиры, прибывшие в аэропорт “Внуково” рейсами ТК3160, ТК211, ТК3038 и ТК3050, багаж которых не был доставлен авиакомпанией… принято 223 заявления на 388 мест багажа. Из них 279 мест были доставлены рейсом ТК419, еще 109 мест доставлены рейсом ТК413. Таким образом, весь багаж пассажиров указанных рейсов прибыл во “Внуково” и готов к выдаче», — говорится в сообщении в Telegram-канале авиаперевозчика.