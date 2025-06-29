"Живот встает колом: терапевт Кондрахин рассказал, чем опасен брюшной тиф

В России увеличивается число случаев завоза брюшного тифа, сейчас высока заболеваемость им в азиатских и африканских странах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта, клинического фармаколога Андрея Кондрахина, чем опасен брюшной тиф и какие симптомы у этого заболевания.
Что такое брюшной тиф.
Как рассказал эксперт, брюшной тиф — это одно из самых тяжелых инфекционных заболеваний. Его вызывает бактерия сальмонелла.
— Брюшной тиф активно распространен в Азии из-за высокого уровня антисанитарии. Бактерии, которые вызывают это заболевание, попадают в организм человека через зараженную воду или еду. А также если был контакт с фекалиями зараженных грызунов, например крыс и мышей. Бактерии начинают активно размножаться в кишечнике и распространяются по всему организму через кровь и лимфатическую систему. У пациента развиваются очень серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом, — рассказал он.
Симптомы брюшного тифа.
Специалист отметил, что для брюшного тифа характерны такие симптомы, как:
высокая температура тела — 39−40 градусов;озноб;головная боль;слабость;выраженная боль в животе;пятна и сыпь на коже;тошнота и рвота;понос;выраженная интоксикация.
— При заражении брюшным тифом организм как будто замирает, потому что он настолько отравлен этими бактериями, что его нормальное функционирование прекращается. Это заболевание протекает очень тяжело. Человек практически не ест и не пьет, потому что ему очень плохо. У пациента живот встает колом, желудочно-кишечный тракт перестает выполнять свою функцию, — говорит Кондрахин.
Брюшной тиф может вызывать серьезные осложнения и даже привести к летальному исходу, если не начать своевременное лечение.
Лечение брюшного тифа.
При лечении данного заболевания пациентам назначают антибактериальную терапию.
— Брюшной тиф успешно лечится, летальные исходы случаются нечасто. Однако без своевременного лечения человек действительно может погибнуть от этой инфекции, — сообщил врач.
Терапевт напомнил, что от этой опасной инфекции существует вакцина, которая помогает предотвратить заражение.
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