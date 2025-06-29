"Живот встает колом: терапевт Кондрахин рассказал, чем опасен брюшной тиф

— Брюшной тиф активно распространен в Азии из-за высокого уровня антисанитарии. Бактерии, которые вызывают это заболевание, попадают в организм человека через зараженную воду или еду. А также если был контакт с фекалиями зараженных грызунов, например крыс и мышей. Бактерии начинают активно размножаться в кишечнике и распространяются по всему организму через кровь и лимфатическую систему. У пациента развиваются очень серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом, — рассказал он.