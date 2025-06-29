«В пять, шесть или семь лет». Психолог МВД ответила родителям, когда ребенка нужно отдавать в школу в Беларуси

Психолог отметила, что при решении отдавать ребенка в школу в 5, 6 или 7 лет, цифры в документах не являются ориентиром. По закону в первый класс могут взять и пятилетку, но мамам и папам нужно учитывать не формальные рамки, а индивидуальные особенности своего ребенка.