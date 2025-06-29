«В пять, шесть или семь лет». Психолог МВД ответила родителям, когда ребенка нужно отдавать в школу в Беларуси

Ведущий психолог центра психологического обеспечения МВД Елена Кротова сказала белорусским родителям, во сколько отдавать ребенка в школу, сообщает «Милиция Беларуси. Мы — на страже».
Психолог отметила, что при решении отдавать ребенка в школу в 5, 6 или 7 лет, цифры в документах не являются ориентиром. По закону в первый класс могут взять и пятилетку, но мамам и папам нужно учитывать не формальные рамки, а индивидуальные особенности своего ребенка.
О школе следует задуматься только, если ребенок освоил базовые жизненные навыки, физически окреп, интеллектуально развит и психологически готов. Специалист также посоветовала не торопить события и не лишать ребенка детства.
— С точки зрения психологии обычно в полной мере дети готовы садиться за парты примерно в шесть с половиной лет: в этот период игровая деятельность уже сменяется на учебную, — подытожила психолог МВД.
Ранее Минобразования назвало четыре важных изменения в школах Беларуси с 1 сентября 2025.
А еще Минобразования сказало, кому нужно дважды поступать в вузы Беларуси.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусской молодежи, сказав о серьезных решениях.