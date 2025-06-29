В Ростовской области за сутки потушили восемь пожаров и спасли человека

Кроме того, за сутки пожарно-спасательные расчеты потушили два загорания сухой растительности и ликвидировали последствия четырех аварий. В одном из дорожно-транспортных происшествий был спасен человек. Всего в этой работе были задействованы 124 сотрудника МЧС и 31 единица техники.