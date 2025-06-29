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В Ростовской области за сутки потушили восемь пожаров и спасли человека

В донском регионе сотрудники МЧС потушили восемь техногенных и два ландшафтных пожара.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за сутки, 28 июня, было ликвидировано восемь техногенных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Кроме того, за сутки пожарно-спасательные расчеты потушили два загорания сухой растительности и ликвидировали последствия четырех аварий. В одном из дорожно-транспортных происшествий был спасен человек. Всего в этой работе были задействованы 124 сотрудника МЧС и 31 единица техники.

Ранее, 27 июня, огнеборцы потушили 11 техногенных пожаров и пять ландшафтных. Также они участвовали в устранении последствий трех ДТП. Для борьбы с огнем и оказания помощи были задействованы 164 сотрудники МЧС и 41 единица спецтехники.