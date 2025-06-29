Клопы атаковали деревья в Алматы: в чем причины и как ведется борьба с вредителями

В Управлении экологии и окружающей среды Алматы пояснили, что что всплеск численности насекомых связан с погодными условиями текущего года. Особенно высокая концентрация клопов наблюдается в местах, где не проводится санитарная обрезка деревьев.
"Затяжная прохладная весна, а потом резкое повышение температуры, почти до 35 градусов, — это благоприятные условия для развития таких насекомых, как вязовый или древесный клоп.
Они размножаются в основном на дворовых территориях, где мало проводят санитарные обрезки в связи с несогласием местных жителей. На таких участках возникают очаги размножения. На центральных улицах такого нашествия нет, хотя и там растут карагачи, потому что там периодически производится биообработка", — сообщил руководитель отдела КазНИИ им. Жиембаева Нуржан Мухамадиев.
Специалист подчеркнул, что эти насекомые не опасны для человека и окружающей среды, но могут доставлять дискомфорт.
«Они питаются семенами карагача, обитают в подстилках и кустарниках. Для борьбы можно применять эвкалиптовое масло, сетки, дихлофосы. Во дворах жителям рекомендуется строить скворечники — это поможет привлечь птиц, которые питаются насекомыми», — отметил Нуржан Мухамадиев.
По данным управления, в рамках борьбы с массовым появлением вязовых клопов, обработка деревьев в Алматы проводится ежедневно в ночное и утреннее время. Используются безопасные для человека и животных биосредства.
Сейчас проводится второй этап обработки, первый завершили в апреле. Третий этап запланирован с 5 июля по 5 августа. И заключительная борьба с вредителями пройдет с 15 августа по 20 сентября.
«На сегодняшний день в рамках проводимой работы, начиная с апреля текущего года было отработано порядка 2 тыс. обращений от жителей. На первом этапе обследованием были охвачены все 2,3 млн зеленых насаждений, расположенных на территории города», — дополнили в управлении.
Также сообщается, что в настоящее время усиливаются работы по обследованию и обработке зеленых насаждений на внутридворовых территориях. В результате проводимых мероприятий наблюдается снижение количества поступающих обращений от населения.
Горожанам напомнили, что вязовые клопы не являются переносчиками инфекций, не кусаются и не вызывают аллергии.