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Клопы атаковали деревья в Алматы: в чем причины и как ведется борьба с вредителями

В Алматы ведется обработка зеленых насаждений от вязовых клопов, число которых возросло в связи с погодными условиями, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Источник: Акимат Алматы

В Управлении экологии и окружающей среды Алматы пояснили, что что всплеск численности насекомых связан с погодными условиями текущего года. Особенно высокая концентрация клопов наблюдается в местах, где не проводится санитарная обрезка деревьев.

"Затяжная прохладная весна, а потом резкое повышение температуры, почти до 35 градусов, — это благоприятные условия для развития таких насекомых, как вязовый или древесный клоп.

Они размножаются в основном на дворовых территориях, где мало проводят санитарные обрезки в связи с несогласием местных жителей. На таких участках возникают очаги размножения. На центральных улицах такого нашествия нет, хотя и там растут карагачи, потому что там периодически производится биообработка", — сообщил руководитель отдела КазНИИ им. Жиембаева Нуржан Мухамадиев.

Специалист подчеркнул, что эти насекомые не опасны для человека и окружающей среды, но могут доставлять дискомфорт.

«Они питаются семенами карагача, обитают в подстилках и кустарниках. Для борьбы можно применять эвкалиптовое масло, сетки, дихлофосы. Во дворах жителям рекомендуется строить скворечники — это поможет привлечь птиц, которые питаются насекомыми», — отметил Нуржан Мухамадиев.

По данным управления, в рамках борьбы с массовым появлением вязовых клопов, обработка деревьев в Алматы проводится ежедневно в ночное и утреннее время. Используются безопасные для человека и животных биосредства.

Сейчас проводится второй этап обработки, первый завершили в апреле. Третий этап запланирован с 5 июля по 5 августа. И заключительная борьба с вредителями пройдет с 15 августа по 20 сентября.

«На сегодняшний день в рамках проводимой работы, начиная с апреля текущего года было отработано порядка 2 тыс. обращений от жителей. На первом этапе обследованием были охвачены все 2,3 млн зеленых насаждений, расположенных на территории города», — дополнили в управлении.

Также сообщается, что в настоящее время усиливаются работы по обследованию и обработке зеленых насаждений на внутридворовых территориях. В результате проводимых мероприятий наблюдается снижение количества поступающих обращений от населения.

Горожанам напомнили, что вязовые клопы не являются переносчиками инфекций, не кусаются и не вызывают аллергии.