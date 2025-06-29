Клопы атаковали деревья в Алматы: в чем причины и как ведется борьба с вредителями

Они размножаются в основном на дворовых территориях, где мало проводят санитарные обрезки в связи с несогласием местных жителей. На таких участках возникают очаги размножения. На центральных улицах такого нашествия нет, хотя и там растут карагачи, потому что там периодически производится биообработка", — сообщил руководитель отдела КазНИИ им. Жиембаева Нуржан Мухамадиев.