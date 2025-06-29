Самолет из Сочи в Уфе объявил тревогу

В ночь на 29 июня в уфимском аэропорту самолет Сочи-Уфа объявил тревогу. Об этом сообщил Телеграм-канал AviaIncident.
О случившемся доложил диспетчеру экипаж самолета, сообщив, что идет на посадку с использованием EVS-системы, однако во время приземления возникла проблема с механизацией крыла.
Выяснилось, что не сработали закрылки, что не помешало благополучно приземлиться на взлетно-посадочную полосу.
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