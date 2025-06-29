В Железногорске восстановил работу «Орион телеком»

«Нет, не на 100%. Есть адреса в Железногорске, где сеть никто не восстанавливал», «Железногорск??? Вы чего??? Сижу без интернета!!!», «Также на Восточной не во всех домах есть сеть. Причем не просто у отдельных абонентов, а именно в фирмах», — возмутились пользователи мессенджера.