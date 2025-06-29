В Железногорске восстановил работу «Орион телеком»

Около 23 часов в субботу, 28 июня, провайдер «Орион телеком» сообщил о стропроцентном восстановлении интернета в Железногорске.
«Сеть работает в штатном режиме, все коммутаторы в строю. Параллельно продолжается локально настройка подключения по адресам. Сотрудники работают без выходных», — рассказали представители фирмы в Телеграм-канале oriontelecom.
Местные жители оставили под публикацией более полутысячи комментариев. Некоторые читатели написали, что на самом деле интернет заработал не во всех локациях ЗАТО.
«Нет, не на 100%. Есть адреса в Железногорске, где сеть никто не восстанавливал», «Железногорск??? Вы чего??? Сижу без интернета!!!», «Также на Восточной не во всех домах есть сеть. Причем не просто у отдельных абонентов, а именно в фирмах», — возмутились пользователи мессенджера.
Некоторые сибиряки подтвердили восстановление сети в закрытом городе. «Интернет на Восточной в работает уже неделю, все ок», — сообщила подписчица Елизавета Анциферова.
Напомним, ранее портал kras.mk.ru рассказал о продолжении сбоев в системе «Орион телекома» в течение 18 дней.