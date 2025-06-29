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Госстандарт запретил популярную белорусскую приправу из-за кишечной палочки

Белорусская приправа с кишечной палочкой запрещена к продаже в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси запретили продавать популярную приправу из-за опасной находки в составе. Специю включили в Реестр опасной продукции Госстандарта.

В частности, под запрет попала сухая приправа «Смесь белорусская», произведенная Ивацевичским райпо в городе Ивацевичи Брестской области.

Основанием для запрета стало несоответствие микробиологическим показателям. В составе было превышено допустимое содержание плесени, недопустимое наличие бактерий группы кишечной палочки и сульфитредуцирующих клостридий, что также запрещено.

Тем временем в Толочинском районе МЧС вызвали, когда женщина готовила еду на плите.

И мы писали, что немец хотел провезти бивни мамонта через границу Беларуси и Польши.