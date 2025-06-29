В Пермском институте ФСИН России отметили выпуск молодых специалистов

В Пермском институте ФСИН России документы об окончании ведомственного вуза получили 93 выпускника. Из них 17 окончили институт с отличием, четверо — с золотой медалью.
«Я глубоко убежден, что каждый внесет свой вклад в обеспечение правопорядка и безопасности и будет качественно, профессионально и стойко выполнять свой профессиональный долг», — обратился к молодежи начальник института ФСИН России Алексей Степанов.
Со словами напутствия и поздравлениями выступили почетные гости, пожелав выпускникам успешно применять в предстоящей службе полученные за годы учебы знания.
Праздничного настроения добавили выступления творческих коллективов вуза и традиционный лейтенантский вальс. Волнующим моментом стала церемония прощания со знаменем института. А под традиционное финальное «И всё!» молодые лейтенанты дружно подбросили вверх монеты и фуражки — на удачу.