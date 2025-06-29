МВД назвало основные способы обмана россиян кибермошенниками

Также отмечается, что чаще всего мошенники размещают объявления об аренде на настоящих площадках, но сразу переводят общение в мессенджеры, а бронировать отправляют на поддельные ресурсы. Как дополнило ведомство, мошенники создают «сайты-однодневки», предлагающие товары, билеты или услуги по выгодным ценам. После оплаты заказа товар не приходит либо может потребоваться дополнительная «предоплата», после чего связь с продавцом пропадает.