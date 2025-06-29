МВД назвало основные способы обмана россиян кибермошенниками

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Копии известных интернет-магазинов, фальшивые страницы СПБ, а также поддельные сайты аренды недвижимости — основные способы обмана россиян, которые используют кибермошенники, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.
«Мошенники создают фальшивые сайты, практически неотличимые от настоящих, чтобы похитить платежные реквизиты пользователей. Жертвы вводят данные карт на поддельных страницах оплаты, которые напрямую попадают к злоумышленникам. Для обмана создаются поддельные формы, имитирующие интерфейс СБП. Мошенники могут направлять QR-коды или ссылки на региональные платежные системы (чтобы казаться легитимными и усложнить отслеживание)», — говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
Также отмечается, что чаще всего мошенники размещают объявления об аренде на настоящих площадках, но сразу переводят общение в мессенджеры, а бронировать отправляют на поддельные ресурсы. Как дополнило ведомство, мошенники создают «сайты-однодневки», предлагающие товары, билеты или услуги по выгодным ценам. После оплаты заказа товар не приходит либо может потребоваться дополнительная «предоплата», после чего связь с продавцом пропадает.