Один из исполнителей теракта в «Крокусе» хотел остаться жить на Украине

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Муродали Рачабализода, один из исполнителей теракта в «Крокус сити холл», планировал остаться жить на Украине, говорится в его показаниях, изложение которых есть в распоряжении РИА Новости.
«После прибытия на территорию Республики Украина я планировал остаться на её территории», — говорится в показаниях.
В одном из дополнительных допросов на похожий вопрос он использовал немного другую формулировку.
«Мы планировали действовать исходя из указаний “Сайфулло”, а так, конечно же, какое-то время мы хотели там оставаться, на Украине», — указано в показаниях.