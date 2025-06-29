Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один из исполнителей теракта в «Крокусе» хотел остаться жить на Украине

Исполнитель теракта в «Крокусе» Рачабализода хотел остаться жить на Украине.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Муродали Рачабализода, один из исполнителей теракта в «Крокус сити холл», планировал остаться жить на Украине, говорится в его показаниях, изложение которых есть в распоряжении РИА Новости.

«После прибытия на территорию Республики Украина я планировал остаться на её территории», — говорится в показаниях.

В одном из дополнительных допросов на похожий вопрос он использовал немного другую формулировку.

«Мы планировали действовать исходя из указаний “Сайфулло”, а так, конечно же, какое-то время мы хотели там оставаться, на Украине», — указано в показаниях.