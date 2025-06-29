«Минсктранс»: минчане могут доть оценку упрощенной системе навигации трамваев

В Минске тестируют усовершенствованную схему столичных трамвайных маршрутов, пишет агентство «Минск-Новости».
Новую схему для минских трамваев придумал студент четвертого курса юридического факультета БГУ Сергей Милевский. В совместном молодежном проекте вуза и Мингорисполкома студент поработал со специалистами столичной администрации, чтобы обновить схему движения транспорта.
Новая навигация объединила разрозненные ранее три карты: маршруты трамваев, пересадки и карту метро. Также была обновлена инфографика. Предоставленные схемы трамвайного движения проверили специалисты предприятия, сверив с актуальным расписанием.
Новая транспортная карта имеет цветовую кодировку маршрутов, имеет географическую точность. Сейчас схема тестируется, она близка к финальному варианту.
— Если проект масштабируют, приоритетными точками станут узловые остановки: рядом с метро, возле стадиона «Динамо», в туристических зонах, — добавляет разработчик.
Новую схему можно увидеть на остановке «Красная», она функционирует в тестовом режиме. Горожане могут прокомментировать схему по телефонам горячей линии «Минсктранса» (8017 375−99−50) или в соцсетях предприятия.
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