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В Челябинской области приняли новые правила безопасности для самокатов

Соглашения о соблюдении правил заключили прокуратура региона, администрации Магнитогорска и Челябинска и крупнейшие операторы кикшеринга.

Источник: Аргументы и факты

В Челябинской области приняли дополнительные меры регулирования услуг аренды электросамокатов. По инициативе прокуратуры региона представители администрации Челябинска и Магнитогорска заключили с операторами кикшеринга соглашения о новых правилах использования СИМов. Об этом сообщили в областном надзорном ведомстве.

Новые правила устанавливают ограничение максимальной скорости электросамокатов — 25 км/ч. Также запрещено пользоваться СИМами в состоянии опьянения, перевозить пассажиров, детей и животных. Кроме того, нельзя оставлять самокаты на остановках, тротуарах шириной менее 1,5 метров и ближе пяти метров к переходам.

Основная цель соглашений — повысить безопасность пользователей как самокатчиков, так и пешеходов, добавили в прокуратуре.