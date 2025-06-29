В Челябинской области приняли новые правила безопасности для самокатов

В Челябинской области приняли дополнительные меры регулирования услуг аренды электросамокатов. По инициативе прокуратуры региона представители администрации Челябинска и Магнитогорска заключили с операторами кикшеринга соглашения о новых правилах использования СИМов. Об этом сообщили в областном надзорном ведомстве.
Новые правила устанавливают ограничение максимальной скорости электросамокатов — 25 км/ч. Также запрещено пользоваться СИМами в состоянии опьянения, перевозить пассажиров, детей и животных. Кроме того, нельзя оставлять самокаты на остановках, тротуарах шириной менее 1,5 метров и ближе пяти метров к переходам.
Основная цель соглашений — повысить безопасность пользователей как самокатчиков, так и пешеходов, добавили в прокуратуре.