Шевелюра с душком: может ли маска из красного лука ускорить рост волос

Берг отметил, что для достижения эффекта необходимо правильно наносить смесь. Чтобы ее приготовить, нужно измельчить красный лук в блендере, процедить, добавить воду, соль и мед, дать маске настояться 72 часа, а затем наносить ее на влажные волосы. После этого нужно помассировать кожу головы, надеть шапочку и держать смесь от 30 до 60 минут. Затем — смыть, дважды помыть голову шампунем и повторять эту процедуру два раза в неделю в течение четырех-шести недель.