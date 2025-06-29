Шевелюра с душком: может ли маска из красного лука ускорить рост волос

В социальных сетях активно обсуждают рекомендацию доктора Эрика Берга — он посоветовал применять маску из красного лука, чтобы ускорить рост волос. Эксперт объяснил эффективность этого способа наличием в овоще кверцетина и серы. Действительно ли может помочь такая маска и какие у нее будут побочные эффекты, кроме неприятного запаха, «Вечерней Москве» рассказала врач-трихолог, косметолог Марият Мухина.
Приготовление и польза.
Берг отметил, что для достижения эффекта необходимо правильно наносить смесь. Чтобы ее приготовить, нужно измельчить красный лук в блендере, процедить, добавить воду, соль и мед, дать маске настояться 72 часа, а затем наносить ее на влажные волосы. После этого нужно помассировать кожу головы, надеть шапочку и держать смесь от 30 до 60 минут. Затем — смыть, дважды помыть голову шампунем и повторять эту процедуру два раза в неделю в течение четырех-шести недель.
Мухина оценила предложение доктора — по ее словам, это довольно оригинальная идея. Помимо кверцетина и серы, красный лук также богат пигментами, которые являются антиоксидантами.
— Лук является антибактериальным и противомикробным средством. Иногда волосы плохо растут потому, что есть поражение демодексом — подкожным клещом, из-за которого ослабляются фолликулы. В этом случае волос не может отрасти, потому что он попросту выпадает. Лук может решить эту проблему, — рассказала собеседница «ВМ».
Кроме того, в такой маске будут содержаться астаксантины, которые будут работать как антиоксиданты и снимать воспаление в волосяных луковицах. К тому же в луке содержится огромное количество витаминов:
кверцетин (на 100 граммов овоща приходится 30 миллиграммов этого элемента);витамин C;каротиноиды.
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— С солью, которую предлагает добавить доктор, нужно быть осторожным: она может разъедать кожу головы. Можно дополнить состав желтком яйца для еще большей пользы, — предложила трихолог.
Подойдет не всем.
В то же время не каждый будет готов делать такую маску. Во-первых, содержащиеся в красном луке пигменты могут окрасить волос.
— Также появится неприятный запах, который будет сложно выветрить. Эту маску стоит смывать только водой, потому что шампунем мы «смоем» весь эффект — а нужно, чтобы полезные вещества оставались на волосах, — обратила внимание Мухина.
Поэтому, если человек захочет получить заметный эффект, после маски он долгое время будет «благоухать» луком (возможно, вплоть до следующего нанесения смеси), поскольку от запаха будет сложно избавиться только при помощи воды. Это обстоятельство делает практически нереальным применение такого ухода в повседневной жизни с работой и другими делами.
— Возможно, эту идею с луком подхватят производители шампуней, которые уже начали добавлять в свои продукты экстракты клубники, брокколи, цитрусов и других. И тогда они сделают какое-то косметическое средство, которое будет ускорять рост волос и бороться с инфекциями в волосах, — предположила врач.
Она объяснила, что при слабом и недостаточном росте волос, при очаговой, диффузной алопеции наблюдается инфицирование волос и кожного покрова. Это хронические инфекции, которые требуют лечения.
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— Возможно, эта маска будет каким-то образом частично решать проблему, но надо не забывать, что инфекция в дерме, в волосистой части головы, находится достаточно глубоко, на три миллиметра вглубь. И чтобы туда проникала маска, в нее нужно добавлять какой-либо проводник. Идея хорошая, но явно недодуманная. Свежо, но есть нюансы, — заключила Мухина.
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