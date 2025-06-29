Экс-игрок Попов: у «Акрона» есть амбиции вытеснить «Крылья» из Самарской области

Бывший игрок казанского «Рубина» Алексей Попов поделился с LegalBet мнением о противостоянии «Крыльев Советов» и «Акрона».
По словам Попова, у тольяттинцев есть амбиции вытеснить зелено-бело-синих из области. Игрок считает, что это плохо, потому что «Крылья Советов» — клуб с историей.
Также Попов считает, что региону явно не нужны две команды, так как на них не хватит средств.
Напомним, что недавно «Акрон» подписал новый контракт с капитаном команды Константином Савичевым, а ранее также продлился форвард Артем Дзюба.
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