Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-игрок Попов: у «Акрона» есть амбиции вытеснить «Крылья» из Самарской области

Бывший игрок казанского «Рубина» Алексей Попов поделился мнением о противостоянии «Крыльев Советов» и «Акрона».

Бывший игрок казанского «Рубина» Алексей Попов поделился с LegalBet мнением о противостоянии «Крыльев Советов» и «Акрона».

По словам Попова, у тольяттинцев есть амбиции вытеснить зелено-бело-синих из области. Игрок считает, что это плохо, потому что «Крылья Советов» — клуб с историей.

Также Попов считает, что региону явно не нужны две команды, так как на них не хватит средств.

Напомним, что недавно «Акрон» подписал новый контракт с капитаном команды Константином Савичевым, а ранее также продлился форвард Артем Дзюба.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.

Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2024 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.
Читать дальше