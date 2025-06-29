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Красноярская епархия опубликовала фоторепортаж с праздничной службы

29 июня в Свято-Троицком соборе Красноярска состоялась праздничная Божественная литургия, посвященная памяти святителя Тихона Амафунтского.

29 июня в Свято-Троицком соборе Красноярска состоялась праздничная Божественная литургия, посвященная памяти святителя Тихона Амафунтского. Богослужение возглавил благочинный Шарыповского округа протоиерей Павел Фролов в сослужении иерея Василия Поповского и диакона Аркадия Кочергина. Верующие, соблюдавшие пост, приняли участие в Таинствах Исповеди и Причастия.

В своей проповеди отец Павел обратился к прихожанам со словами Евангелия: «“Светильник для тела есть око. Если око твоё будет чисто, то всё тело твоё будет светло; если же око твоё будет худо, то всё тело твоё будет темно”». Священник призвал сохранять внутренний свет, видя образ Божий в себе и ближних.

Завершилась служба благодарственным молебном, объединившим общину в стремлении к духовным ценностям. Епархия опубликовала фоторепортаж, запечатлевший торжественную атмосферу события.

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