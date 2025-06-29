Красноярская епархия опубликовала фоторепортаж с праздничной службы

В своей проповеди отец Павел обратился к прихожанам со словами Евангелия: «“Светильник для тела есть око. Если око твоё будет чисто, то всё тело твоё будет светло; если же око твоё будет худо, то всё тело твоё будет темно”». Священник призвал сохранять внутренний свет, видя образ Божий в себе и ближних.