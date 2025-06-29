В Минске эпидемиологи сказали о состоянии пляжей перед жарой +30

Согласно исследованию, которое проводилось с 20 по 26 июня, показатели воды на минских пляжах соответствуют нормативам. Все результаты исследований воды, взятой у минских пляжей, оказались соответствующими гигиеническому нормативу по показателям микробиологической безопасности в преддверии наступления жаркой погоды до +30 в Беларуси.