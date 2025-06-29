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В Минске эпидемиологи сказали о состоянии пляжей перед жарой +30

Эпидемиологи сказали, могут ли минчане отдохнуть на пляжах в жару +30.

Источник: Комсомольская правда

В Минском городском центре гигиены и эпидемиологии рассказали о состоянии столичных пляжей.

Согласно исследованию, которое проводилось с 20 по 26 июня, показатели воды на минских пляжах соответствуют нормативам. Все результаты исследований воды, взятой у минских пляжей, оказались соответствующими гигиеническому нормативу по показателям микробиологической безопасности в преддверии наступления жаркой погоды до +30 в Беларуси.

— Ограничений на купание не вводилось, — прокомментировали в центре.

Проконтролировали эпидемиологи также содержание и обустройство зон рекреации. Во время оценки санитарного состояния зон рекреации были приняты меры для устранения нарушений.

Ранее МЧС и синоптики сказали о риске падения деревьев из-за порывов ветра до 20 м/с в воскресенье, 29 июня.

Тем временем ГАИ предупредила белорусских водителей о боковом ветре 29 июня.

При этом синоптик Дмитрий Рябов озвучил прогноз погоды в Беларуси на неделю с 30 июня по 6 июля: «Придет долгожданное тепло до +30».