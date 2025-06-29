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В Ростовской области в пруды выпустили молодь раков

В донском регионе ученые выращивают раков и гигантскую креветку.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в специальные пруды выпустили молодь раков. Об этом сообщается на сайте Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО».

Специалисты Центра аквакультуры разрабатывают технологии выращивания ракообразных. Особое внимание они уделяют гигантской пресноводной креветке, а также австралийскому красноклешневому и длиннопалому ракам.

По словам ученых, ракообразных выращивать сложно из-за их каннибализма и уязвимости во время линьки. Кроме того, они требовательны к качеству корма и воды.

С мая в Азово-Черноморском филиале ВНИРО действует специализированный комплекс по разведению ракообразных. Сначала молодь развивается в условиях закрытого водоснабжения, а с наступлением лета выпускается в выростные пруды.