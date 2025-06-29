В Ростовской области в пруды выпустили молодь раков

В Ростовской области в специальные пруды выпустили молодь раков. Об этом сообщается на сайте Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО».
Специалисты Центра аквакультуры разрабатывают технологии выращивания ракообразных. Особое внимание они уделяют гигантской пресноводной креветке, а также австралийскому красноклешневому и длиннопалому ракам.
По словам ученых, ракообразных выращивать сложно из-за их каннибализма и уязвимости во время линьки. Кроме того, они требовательны к качеству корма и воды.
С мая в Азово-Черноморском филиале ВНИРО действует специализированный комплекс по разведению ракообразных. Сначала молодь развивается в условиях закрытого водоснабжения, а с наступлением лета выпускается в выростные пруды.