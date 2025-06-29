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В Красноярске эвакуировали жильцов загоревшегося дома на улице Карамзина

Сегодня, 29 июня, в 17:17 в МЧС стало известно о возгорании в квартире многоэтажки в Свердловском районе.

Сегодня, 29 июня, в 17:17 в МЧС стало известно о возгорании в квартире многоэтажки в Свердловском районе. Из дома на улице Карамзина самостоятельно эвакуировались восемь человек. Еще двоих спасли из огня пожарные.

«Огонь был ликвидирован в 19:11 на площади 20 квадратных метров, никто не пострадал. В тушении задействовались 41 человек и 11 единиц техники», — рассказала пресс-служба ведомства.

Огонь удалось полностью ликвидировать к 19:11. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В тушении участвовали 41 спасатель и 11 единиц спецтехники. Пострадавших нет.

Причины пожара устанавливают специалисты регуправления министерства чрезвычайных ситуаций.

Ранее портал kras.mk.ru предупредило о шторме, который ожидают 30 июня-2025.