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Клуб НХЛ выбрал белорусского вратаря к себе в команду

Третий белорусский хоккеист получил драфт клуба НХЛ.

Источник: Комсомольская правда

В НХЛ задрафтовали еще одного белорусского хоккеиста.

Так, на драфте Национальной хоккейной лиги клуб «Баффало» выбрал вратаря клуба «Динамо-Шинник» белоруса Евгения Прохорова. Белоруса задрафтовали под 199-м номером.

В итоге Прохоров стал первым хоккеистом из «Динамо-Шинника» и пятым белорусским вратарем, который был отобран на драфте. А еще — третьим белорусом задрафтованным в этом сезоне. Ранее на драфте НХЛ были выбраны белорусский вратарь Арсений Радьков и форвард Егор Бориков.

К слову, спрос на белорусских хоккеистов на драфте НХЛ-2023 побил рекорд, тогда задрафтовали шесть человек.

А вот, что случилось с Ариной Соболенко перед Уимблдонским турниром: «Я была совершенно не в своем уме».