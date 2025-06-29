Клуб НХЛ выбрал белорусского вратаря к себе в команду

В итоге Прохоров стал первым хоккеистом из «Динамо-Шинника» и пятым белорусским вратарем, который был отобран на драфте. А еще — третьим белорусом задрафтованным в этом сезоне. Ранее на драфте НХЛ были выбраны белорусский вратарь Арсений Радьков и форвард Егор Бориков.