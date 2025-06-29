Клуб НХЛ выбрал белорусского вратаря к себе в команду

В НХЛ задрафтовали еще одного белорусского хоккеиста.
Так, на драфте Национальной хоккейной лиги клуб «Баффало» выбрал вратаря клуба «Динамо-Шинник» белоруса Евгения Прохорова. Белоруса задрафтовали под 199-м номером.
В итоге Прохоров стал первым хоккеистом из «Динамо-Шинника» и пятым белорусским вратарем, который был отобран на драфте. А еще — третьим белорусом задрафтованным в этом сезоне. Ранее на драфте НХЛ были выбраны белорусский вратарь Арсений Радьков и форвард Егор Бориков.
К слову, спрос на белорусских хоккеистов на драфте НХЛ-2023 побил рекорд, тогда задрафтовали шесть человек.
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