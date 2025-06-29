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Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 30 июня 2025 года

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 30 июня 2025 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.

Отключение водоснабжения:

— Молодогвардейцев, 34, 38, 38-А, 40 — с 09.00 до 17.00.

Отключение электроэнергии:

— пос. ЧЭМК, ч/с: Зеленая, 1−32; Кудрявцева, 29−59 (нечет.); Потемкина, 64−76 (чет.); 5-го Декабря, 53−66 — с 09.00 до 17.00;

— пос. Никольская Роща, ч/с: Бийская, 2−16-А; 2-я Бийская, 3−14; 4-я Бийская, 3−24; 5-я Бийская, 2−23; Ферросплавная, 2−22; Луначарского, 6−16; Лобачевского, 3−39; Механическая, 8−17; Валдайская, 4−20; Можайская, 5−15 — с 08:30 до 18.00.

КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.

Отключение газоснабжения:

— Косарева, 18 — с 09.00 до 17.00.

Отключение электроэнергии:

— Скульптора Головницкого, 68, 70, 70-А, 72; Хариса Юсупова, 68, 70, 70-А, 72; М. Расковой, 42; Косарева, 5 — с 08.00 до 18.00;

— ч/с: Кудрина, 5-А; Лиственная, 2−22 — с 08.00 до 18.00.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.

Отключение электроэнергии:

— пос. Фатеевка, ч/с: Березниковская, 5−16; пер.2-й Артельный, 1−14; 1-я Краснохолмская, 1−36; 2-я Краснохолмская, 1−23; Костромская — с 08.00 до 12.00;

— Челябинского Рабочего, 7; Барбюса, 16, 16-А, 18, 20, 20-А, 22; Пограничная, 2, 4, 26 — с 09.00 до 12.00;

— пос. Мясокомбинат, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14 — с 08.00 до 17.00;

— пос. Сухомесово, ч/с: Кольцевая, 15−56-А; Местная, 5−16; Адлерская; пер. Кольцевой, 1−18; Крестьянская, 2−9 — с 08.00 до 18.00;

— Ереванская, 11, 13, 15; Батумская, 21, 23, 25; Суркова, 9 — с 08:30 до 18.00.

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.

Отключение газоснабжения:

— 50-летия ВЛКСМ, 35, 37-А, 37-Б (подъезды 1, 2) — с 09.00 до 17.00.

Отключение электроэнергии:

ч/с: Тираспольская; Дубравная — с 08.00 до 18.00.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН.

Отключение газоснабжения:

— Громова, 15 (подъезд 5); Белорецкая, 66; Челябинская, 15-А (подъезды 1, 2); Знаменская, 2 — с 09.00 до 17.00.

Отключение электроэнергии:

пос. Смолино, ч/с: Вологодская; пер. Ласковый; Каштановая; Изумрудная; Жасминовая; Летописная; Согра; пер. Согра; Восход; пер. Межозерный; Заманиха — с 08.00 до 18.00;

— пос. Исаково, ч/с: Трактовая; Железнодорожная, 50−55; Морозова; Грязева; Калинина; 1 Мая; Школьная; пер. Родной с 08.00 до 18.00;

— пос. Новосинеглазово, ч/с: Рабочая с 08.00 до 18.00;

— СНТ «Прогресс»; СНТ «Политехник»; СНТ «Силикатчик» — с 08.00 до 18.00.

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.

Отключение газоснабжения:

— пр. Ленина, 26 — с 09.00 до 17.00.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.

Отключение газоснабжения:

— пр. Ленина, 74 (подъезды 1−4), 74-Б (подъезды 1−4) — с 09.00 до 17.00.

Отключение электроэнергии:

— пос. Шершни, ч/с: Степная, 1−26; Ленина, 39-А; Парковая, 15; Гидрострой, 18-А, 21-А — с 08.00 до 18.0.

ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.

Плановые работы не проводятся.