Telegram стал помечать посты с недостоверной информацией

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Telegram появился фактчекинг — мессенджер стал помечать посты с сомнительной, недостоверной информацией, сообщил корреспондент РИА Новости.
Так, один Telegram-канал опубликовал пост, в котором сообщается об уходе мессенджера из России. Об этом якобы объявил его основатель Павел Дуров.
Мессенджер распознал эту информацию как ложную.
«Данная информация не соответствует действительности: Павел Дуров не делал подобных заявлений», — указано в примечании к посту.
Ниже также отмечено, что данное разъяснение было предоставлено мессенджером.
Узнать больше по теме
Павел Дуров: биография, личная жизнь и задержание во Франции основателя Telegram
Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.Читать дальше