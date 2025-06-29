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Telegram стал помечать посты с недостоверной информацией

Мессенджер Telegram стал помечать посты с недостоверной информацией.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Telegram появился фактчекинг — мессенджер стал помечать посты с сомнительной, недостоверной информацией, сообщил корреспондент РИА Новости.

Так, один Telegram-канал опубликовал пост, в котором сообщается об уходе мессенджера из России. Об этом якобы объявил его основатель Павел Дуров.

Мессенджер распознал эту информацию как ложную.

«Данная информация не соответствует действительности: Павел Дуров не делал подобных заявлений», — указано в примечании к посту.

Ниже также отмечено, что данное разъяснение было предоставлено мессенджером.

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