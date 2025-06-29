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«Держалась за бетонную сваю и звала на помощь». В Пинске девушка упала в воду рядом с кафе

В Пинске 22-летняя девушка упала в реку рядом с кафе.

Источник: Комсомольская правда

В Пинске сотрудники ОСВОД спасли девушку, упавшую в реку. Несчастный случай произошел 29 июня. Подробности сообщили в телеграм-канале ОСВОД Беларуси.

Утром в воскресенье проходивший мимо мужчина позвонил спасателям и сообщил, что в воде в районе кафе «Бригантина» находится женщина. Потерпевшую на месте обнаружили работники Пинской спасательной станции ОСВОД. Девушка держалась за бетонную сваю и звала на помощь.

Спасенную 22-летнюю пинчанку передали медикам. Проводится проверка.

Еще в МЧС сообщили, что в Островце шестилетний ребенок упал в ливневый колодец и погиб.

Тем временем ГАИ предупредила белорусских водителей о боковом ветре 29 июня.

А еще в Толочинском районе МЧС вызвали, когда женщина готовила еду на плите.