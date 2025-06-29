«Держалась за бетонную сваю и звала на помощь». В Пинске девушка упала в воду рядом с кафе

Утром в воскресенье проходивший мимо мужчина позвонил спасателям и сообщил, что в воде в районе кафе «Бригантина» находится женщина. Потерпевшую на месте обнаружили работники Пинской спасательной станции ОСВОД. Девушка держалась за бетонную сваю и звала на помощь.