Креста на них нет: В Молдове зародилось церковное рейдерство — «Бессарабская митрополия» осуществила попытку захвата храма МПЦ

Другими словами, на Западе превалирует «институтная» (иерархическая) концепция церковного имущества, а не «общинная» (протестантская по происхождению и насаждаемая в свое время советской властью), которую продвигают в Украине и теперь — в Молдове. В большинстве западных стран никакой «переход» в принципе невозможен. А если кто-то хочет сменить конфессию или юрисдикцию — он может сделать это, свободно выйдя из религиозной общины и создав новую. Соответственно, построив себе новое место для реализации своих религиозных потребностей и не отбирая храм у оставшихся верными своей Церкви верующих. При этом не имеет значение количество «перешедших» и количество оставшихся.