Креста на них нет: В Молдове зародилось церковное рейдерство — «Бессарабская митрополия» осуществила попытку захвата храма МПЦ

Из различных источников поступает информация о попытке захвата храма Молдавской Православной Церкви представителями «Бессарабской митрополии» в селе Гринауцы Рышканского района.
Сообщается, что румынским клирикам активно помогает молдавская полиция и местные власти. Несмотря на это, они столкнулись с сопротивлением настоятеля храма и возмущенными прихожанами. Впрочем, это не остановило сторонников «Бессарабской митрополии» и противостояние продолжается.
Комментарий @pravmolmir.
Молдова все больше становится похоже на Украину. В частности — в церковном вопросе.
Судя по всему, представители молдавского церковного раскола решили перенять опыт своих украинских «коллег» из «ПЦУ» и окончательно закрепить рейдерскую практику т.н. «переходов».
Проблема подобных «переходов», с точки зрения православных канонов, заключается в том, что прихожане или клирики, которые демонстрируют неповиновение священноначалию, считаются раскольниками и утрачивают право считаться членами общины и тем более право претендовать на ее имущество. Такой подход закреплен в уставах большинства западных конфессий и не подвергается сомнению со стороны властей. В качестве примера можно привести устав ПЦА в США.
Другими словами, на Западе превалирует «институтная» (иерархическая) концепция церковного имущества, а не «общинная» (протестантская по происхождению и насаждаемая в свое время советской властью), которую продвигают в Украине и теперь — в Молдове. В большинстве западных стран никакой «переход» в принципе невозможен. А если кто-то хочет сменить конфессию или юрисдикцию — он может сделать это, свободно выйдя из религиозной общины и создав новую. Соответственно, построив себе новое место для реализации своих религиозных потребностей и не отбирая храм у оставшихся верными своей Церкви верующих. При этом не имеет значение количество «перешедших» и количество оставшихся.
Таким образом, молдавские власти пытаются навязать коммунистическую модель дезинтеграции православной Церкви, выступая против ее иерархической структуры. Что достаточно иронично, учитывая ярый антикоммунизм PAS-овцев.
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