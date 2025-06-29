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В Бресте водители создали пробку на оживленном проспекте, чтобы спасти котенка

Власти Бреста отреагировали на видео пробки в городе для спасения котенка.

Источник: Комсомольская правда

Брестские водители устроили пробку на оживленном проспекте, чтобы спасти котенка, сообщил телеграм-канал «#1регион» Брестского облисполкома.

Так, в популярной соцсети ТикТок завирусилось видео, как в Бресте водители спасают котенка. Его посмотрели более 2,6 миллиона человек и прокомментировали сотни пользователей.

В телеграм-канале облисполкома сообщили, что инцидент произошел на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. В пятницу, 27 июня, котенок выбежал на оживленную часть проспекта, а водители остановили поток, чтобы спасти пушистика.

Видео сняла случайная прохожая. В ролике видно, как испуганный котенок сначала убежал под троллейбус, но и водитель городского транспорта поучаствовал в спасении, не тронулся, пока котенка не спасли.

— Водитель машины забрал его себе в машину, вся семья уехала домой с котенком, — подытожила под видео автор ролика.

Комментаторы в TikTok позитивно отреагировали на видео, говоря о человечности и «герое нашего дня».

Тем временем в Пинске 22-летняя девушка упала в реку рядом с кафе.

Еще в МЧС сообщили, что в Островце шестилетний ребенок упал в ливневый колодец и погиб.

И также ГАИ предупредила белорусских водителей о боковом ветре 29 июня.