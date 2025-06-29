Туда за 6000 рублей? Как выгоднее купить билеты на самолет

Учитывайте сезонность. Если собираетесь лететь летом по России — чем раньше, тем лучше. За рубеж — чем раньше, тем лучше. Но в Турцию — за одну-пять недель. Место вылета. Необязательно лететь из Москвы прямым рейсом. Путешествия за границу могут стать значительно дешевле, если не привязываться к конкретному аэропорту вылета или прилета. Например, из Сочи, Минеральных Вод, Волгограда есть прямые рейсы в ОАЭ и Турцию. Еще из Сочи можно улететь в Азербайджан, Египет, Казахстан, Сербию, Бахрейн, Армению. Из Иркутска — в Таиланд, Вьетнам, Китай, Монголию и на Филиппины. Приобретайте багаж сразу с билетом. Это гораздо выгоднее, чем докупать его в последний момент, — так сэкономите примерно 30 процентов.