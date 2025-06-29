На территории Ростовской области 29 июня объявлена беспилотная опасность

В Ростовской области 29 июня объявили беспилотную опасность. Об этом жителей уведомили по СМС от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
— Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам, — говорится в сообщении РСЧС.
Напомним, что в ночь с 28 на 29 июня в Куйбышевском районе силы и средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА. Об этом написал в своем телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь. По предварительной информации, люди не пострадали, повреждений на земле не зафиксировано.
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