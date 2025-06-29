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Поставила рекорд: Клава Кока собрала на концерте 50 тысяч красноярцев

Популярная российская поп-впевица Клава Кока выступила на Дне молодежи в Красноярске.

Популярная российская поп-впевица Клава Кока выступила на Дне молодежи в Красноярске. Концерт на острове Татышев посетили полсотни тысяч человек. Об этом исполнительница рассказала вечером 28 июня в своем Телеграм-канале.

«Красноярск. Я влюбилась заново!!! Поставили рекорд: 50 000 чел», — подписала публикацию хедлайнер праздника.

Кока выложилша видеофрагменты песен, которые она спела сибирякам.

«Поскай все плохое нашу жизнь после этого трека покинет», — такое обращение «звезды» к публике можно услышать на одном из видео.

Ранее портал kras.mk.ru рассказал, как парк «Красноярские Столбы» отметят свой вековой юбилей 30 июня.