Поставила рекорд: Клава Кока собрала на концерте 50 тысяч красноярцев

Популярная российская поп-впевица Клава Кока выступила на Дне молодежи в Красноярске. Концерт на острове Татышев посетили полсотни тысяч человек. Об этом исполнительница рассказала вечером 28 июня в своем Телеграм-канале.
«Красноярск. Я влюбилась заново!!! Поставили рекорд: 50 000 чел», — подписала публикацию хедлайнер праздника.
Кока выложилша видеофрагменты песен, которые она спела сибирякам.
«Поскай все плохое нашу жизнь после этого трека покинет», — такое обращение «звезды» к публике можно услышать на одном из видео.
Ранее портал kras.mk.ru рассказал, как парк «Красноярские Столбы» отметят свой вековой юбилей 30 июня.