В Молдове снизят штрафы за несвоевременную покупку медстраховки

Также будут полностью освобождены от уплаты задолженности за просрочку уплаты фиксированных взносов ОМС и штрафов за 2023 и 2024 годы лица с ограниченными возможностями и пенсионеры, являющиеся учредителями индивидуальных предприятий, а также безработные, если о взыскании этих долгов не вынесено окончательное решение суда.
После вступления в силу принятых парламентом поправок Национальная медицинская страховая компания будет вправе заключать сделки об отсрочке или рассрочке уплаты задолженности по фиксированным взносам ОМС и штрафам как до начала судебного процесса, так и в ходе судебного и исполнительного производства.
Закон вступит в силу в день опубликования в «Официальном вестнике» (Monitorul oficial).