В Молдове снизят штрафы за несвоевременную покупку медстраховки

Также будут полностью освобождены от уплаты задолженности за просрочку уплаты фиксированных взносов ОМС и штрафов за 2023 и 2024 годы лица с ограниченными возможностями и пенсионеры, являющиеся учредителями индивидуальных предприятий, а также безработные, если о взыскании этих долгов не вынесено окончательное решение суда.