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В Молдове снизят штрафы за несвоевременную покупку медстраховки

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Снижение размера штрафа за несвоевременное приобретение полиса обязательного медицинского страхования одобрили депутаты парламента Молдовы на этой неделе. Согласно принятым поправкам к законодательству, пеня за просрочку уплаты взносов обязательного медицинского страхования с 1 января 2026 года будет рассчитываться по ставке 0,0247% в день вместо действующего 0,1%.

Источник: Sputnik.md

Также будут полностью освобождены от уплаты задолженности за просрочку уплаты фиксированных взносов ОМС и штрафов за 2023 и 2024 годы лица с ограниченными возможностями и пенсионеры, являющиеся учредителями индивидуальных предприятий, а также безработные, если о взыскании этих долгов не вынесено окончательное решение суда.

После вступления в силу принятых парламентом поправок Национальная медицинская страховая компания будет вправе заключать сделки об отсрочке или рассрочке уплаты задолженности по фиксированным взносам ОМС и штрафам как до начала судебного процесса, так и в ходе судебного и исполнительного производства.

Закон вступит в силу в день опубликования в «Официальном вестнике» (Monitorul oficial).