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В крупной аварии в Башкирии пострадали трое взрослых и двое детей

В ГАИ Башкирии сообщили подробности ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Мелеузовском районе Башкирии сегодня, 29 июня, произошла крупная авария с пятью пострадавшими. Среди них было двое детей, сообщили в ГАИ республики.

В ведомстве сообщили, что на 11 км дороги Смаково-Басурмановка-Юмагузино-Воскресенское столкнулись автомобили Lifan с 22-летним водителем и Geely с 32-летним мужчиной за рулем.

В результате случившегося пострадали оба водителя, а также пассажиры Geely. В больницу попали также мальчики 8 и 2 лет.

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