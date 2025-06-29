Blue Origin завершила 13-й суборбитальный полет с космическими туристами

Старт с космодрома в районе города Ван-Хорн (штат Техас) состоялся в 10:40 по времени восточного побережья США (17:40 мск). Полет в суборбитальное пространство продлился порядка 10 минут, в ходе него корабль достиг линии Кармана (100 км над Землей), и участники полета испытали несколько минут невесомости. Затем капсула с шестью участниками полета на борту благополучно приземлилась. Это был 33-й запуск ракеты New Shepard, которая состоит из многоразового ускорителя и капсулы для пассажиров.