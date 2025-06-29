Blue Origin завершила 13-й суборбитальный полет с космическими туристами

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Компания Blue Origin завершила 13-й коммерческий суборбитальный полет в рамках миссии NS-33. Трансляция велась в Х.
Старт с космодрома в районе города Ван-Хорн (штат Техас) состоялся в 10:40 по времени восточного побережья США (17:40 мск). Полет в суборбитальное пространство продлился порядка 10 минут, в ходе него корабль достиг линии Кармана (100 км над Землей), и участники полета испытали несколько минут невесомости. Затем капсула с шестью участниками полета на борту благополучно приземлилась. Это был 33-й запуск ракеты New Shepard, которая состоит из многоразового ускорителя и капсулы для пассажиров.
Среди членов экипажа были экологическая активистка Элли Кюнер и ее муж Карл Кюнер — председатель совета директоров компании Building and Land Technology, которая занимается недвижимостью и инвестициями, филантроп Лиланд Ларсон, предприниматель Фредди Рескиньо — младший, юристы Джим Ситкин и Оволаби Салис.
Blue Origin была основана предпринимателем Джеффом Безосом в 2000 году. Компания занимается производством космических аппаратов и ракет-носителей большой грузоподъемности, а также ракетных двигателей. Кроме того, Blue Origin предоставляет услуги на рынке суборбитального туризма, конкурируя с Virgin Galactic, где стоимость билета составляет $600 000 за место. Точная цена билета на New Shepard до сих пор не разглашается.