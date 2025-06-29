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В соцфонде объяснили, как использовать маткапитал для развития ребенка

Жители Ростовской области могут использовать материнский капитал для оплаты кружков и секций.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростовской области могут использовать материнский капитал для развития способностей детей. Об этом сообщается в телеграм-канале Социального фонда России по региону.

Материнский капитал на первого ребенка составляет 690 тысяч 266 рублей, на второго — 912 тысяч 162 рубля. Средства можно потратить на разные цели: улучшить жилищные условия семьи, отправить на реабилитацию детей с инвалидностью, оплатить образовательные услуги, включая творческие кружки, спортивные секции и различные курсы.

Если остаток материнского капитала не превышает 10 тысяч рублей, то его можно получить в виде выплаты. Этой возможностью с начала 2025 года уже воспользовались 375 жителей Ростовской области. Проще всего оформить выплату через «Госуслуги».