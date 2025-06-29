Слуцкий попросит проверить разработчиков «Шедеврума» на дискредитацию армии

«У нас что, своих символов нет? Своих героев и флагов? Своих образов будущего? Если мы сами стесняемся своей идентичности, ее за нас перепишут, а теперь еще и перерисуют. Про иностранные платформы все понятно. Но внутренний идеологический разрыв в отечественных продуктах недопустим», — заключил он.