Слуцкий попросит проверить разработчиков «Шедеврума» на дискредитацию армии

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что направит обращение в Генпрокуратуру РФ для проведения проверки действий разработчика приложения «Шедеврум» от «Яндекса» на наличие признаков нарушения уголовного законодательства в части дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.
«Проверили с нашей молодежкой “Шедеврум” от “Яндекса” — отечественный нейросетевой сервис. Итог неожиданный и, мягко говоря, странный. Просишь изобразить русского космонавта — выдает американского, с их флагом. Просишь космонавта без американского флага — отвечает, что без флага США сгенерировать космонавта нельзя. Делаешь иной запрос на патриотическую тематику — снова “звездно-полосатые” картинки и комиксы. Это точно отечественное приложение от российского разработчика? Будем разбираться. Направим обращение в Генпрокуратуру РФ для проведения проверки по факту возможного наличия в действиях разработчика ИИ признаков уголовного законодательства в части дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации», — сказал агентству Слуцкий.
Парламентарий отметил, что ЛДПР не против нейросетей, а наоборот, выступает за технологии и прогресс. По его словам, подобные сервисы не просто «картинки», а инструменты смысловой политики, влияющие на мировоззрение, «значит, вопросы к разработчикам все-таки есть».
Слуцкий добавил, что также попросит принять меры по обеспечению работы ИИ-платформы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
«У нас что, своих символов нет? Своих героев и флагов? Своих образов будущего? Если мы сами стесняемся своей идентичности, ее за нас перепишут, а теперь еще и перерисуют. Про иностранные платформы все понятно. Но внутренний идеологический разрыв в отечественных продуктах недопустим», — заключил он.