Временщики от ПАС должны ответить за разбазаривание страны: Экс-президент Молдовы приравнивает продажу порта в Джурджулештах к измене Родине

Мы построили этот важнейший инфраструктурный объект с огромным политическим значением. Теперь оказывается, что вся эта огромная работа была проделана для того, чтобы кучка временщиков и государственных преступников-дилетантов безвольно уступила Джурджулештский порт черт знает кому, — пишет Воронин.