Временщики от ПАС должны ответить за разбазаривание страны: Экс-президент Молдовы приравнивает продажу порта в Джурджулештах к измене Родине

Бывший президент Владимир Воронин раскритиковал действия молдавских властей по продаже Джурджулештского порта — «они суетливо распродают все, что можно продать перед тем, как пуститься в бега».
Мы построили этот важнейший инфраструктурный объект с огромным политическим значением. Теперь оказывается, что вся эта огромная работа была проделана для того, чтобы кучка временщиков и государственных преступников-дилетантов безвольно уступила Джурджулештский порт черт знает кому, — пишет Воронин.
По его мнению, у этой сделки есть военно-политический смысл.
Бесконтрольное перемещение боевых грузов, а возможно, и живой силы вполне вписывается в логику НАТОвской политики в регионе. Реализация этой политики при помощи нынешних кишиневских властей в состоянии превратить Молдову в живую мишень. Это очень опасно, — утверждает Воронин.
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