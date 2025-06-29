Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Временщики от ПАС должны ответить за разбазаривание страны: Экс-президент Молдовы приравнивает продажу порта в Джурджулештах к измене Родине

Бывший президент Владимир Воронин раскритиковал действия молдавских властей по продаже Джурджулештского порта.

Источник: Комсомольская правда

Бывший президент Владимир Воронин раскритиковал действия молдавских властей по продаже Джурджулештского порта — «они суетливо распродают все, что можно продать перед тем, как пуститься в бега».

Мы построили этот важнейший инфраструктурный объект с огромным политическим значением. Теперь оказывается, что вся эта огромная работа была проделана для того, чтобы кучка временщиков и государственных преступников-дилетантов безвольно уступила Джурджулештский порт черт знает кому, — пишет Воронин.

По его мнению, у этой сделки есть военно-политический смысл.

Бесконтрольное перемещение боевых грузов, а возможно, и живой силы вполне вписывается в логику НАТОвской политики в регионе. Реализация этой политики при помощи нынешних кишиневских властей в состоянии превратить Молдову в живую мишень. Это очень опасно, — утверждает Воронин.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Молдавские потребители не собираются отказываться от российской продукции: Дёшево, вкусно и никаких червей.

Российские продукты привлекательны не только ценой, нам нравится их качество, основанное на тех, еще советских ГОСТах (далее…).

«Железный занавес» в Молдове, как в СССР: В «варварскую» Россию МИД не советует ездить, а в ЕС предлагают не пускать тех, кто против евроинтеграции.

Успешно строит наша страна «железный занавес», такими темпами останется путешествовать только в Румынию (далее…).

Министр труда разрешил четырехдневную рабочую неделю в Молдове: Однако бизнесменов не интересует, что думает об этом Бузу.

Министр труда Бузу сказал, что закон не запрещает четырехдневную рабочую неделю (далее…).

Узнать больше по теме
Владимир Воронин: биография главы ГК «ФСК» и миллиардера
Глава девелоперской ГК «ФСК» впервые попал в рейтинг миллиардеров России в 2025 году с состоянием 1,3 млрд долларов. Бизнес Владимира Воронина вырос на фоне расширения производственной базы и масштабных сделок, включая покупку российских активов шведского застройщика Bonava. Рассказываем о детстве, карьере и увлечениях миллиардера.
Читать дальше