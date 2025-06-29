Студенты из 73 регионов посетили «Бал Победы»

«Приехали ребята из всех федеральных округов, и это лишний раз подчеркивает, что система среднего профессионального образования очень серьезно развивается в стране. Это не только про подготовку нужных кадров, так нужных в стране сейчас, о которых говорят все предприятия, но студенты среднего профессионального образования еще и очень талантливые ребята», — уточнил директор департамента министерства просвещения Виктор Неумывакин.