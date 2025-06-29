Под Уфой построят оптово-распределительный центр за 2,34 млрд рублей

Министр торговли и услуг Башкирии Азат Аскаров сообщил, что в республике появятся еще два крупных логистических центра. По предоставленным данным под Уфой появится оптово-распределительный центр, логистический — в селе Старые Камышлы.
Оптово-распределительный центр под Уфой привлечет 2,34 млрд рублей инвестиций. Инвестором проекта выступит компания ИСК «СоцСтройИнвест». Центр появится к 2030 году, обеспечив республику 40 новыми рабочими местами.
Логистический центр в Старых Камышлах создаст тысячу рабочих мест и привлечет 7,4 миллиарда рублей инвестиций.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.