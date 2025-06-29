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Под Уфой построят оптово-распределительный центр за 2,34 млрд рублей

Инвестором будет ИСК «СоцСтройИнвест».

Источник: Комсомольская правда

Министр торговли и услуг Башкирии Азат Аскаров сообщил, что в республике появятся еще два крупных логистических центра. По предоставленным данным под Уфой появится оптово-распределительный центр, логистический — в селе Старые Камышлы.

Оптово-распределительный центр под Уфой привлечет 2,34 млрд рублей инвестиций. Инвестором проекта выступит компания ИСК «СоцСтройИнвест». Центр появится к 2030 году, обеспечив республику 40 новыми рабочими местами.

Логистический центр в Старых Камышлах создаст тысячу рабочих мест и привлечет 7,4 миллиарда рублей инвестиций.

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