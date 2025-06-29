Нашу песню не задушишь, не убьешь: почему иностранцы массово исполняют российские хиты на камеру

Новый тренд, когда иностранцы поют русские песни, причем зачастую даже без понимания смысла и произношения, распространяется по сети. «Вечерняя Москва» узнала у заведующего кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрея Кошкина, откуда могла появиться такая тенденция.
Русское в тренде.
На завирусившемся видео негритянка под псевдонимом Sebarole поет «Калинку-малинку». Ролик подписан фразой I don`t speak russian but — «Я не говорю по-русски, но». Кажется, что после такого заявления зритель услышит, как девушка чисто исполняет песню на нашем языке, но ее пение больше походит на мяуканье. В другом ролике эта же девушка, одетая в шубу, берется за «Розовое вино» Элджея. Здесь узнать даже отдельные слова еще сложнее: «облака» превращаются в «кабана», а «вата» в «бады».
Судя по всему, эта девушка и начала тренд. А позже его подхватили и другие зарубежные блогеры. Одни из них так же «мяукали» непонятный текст, другие же старались петь правильно. Большой отклик у русскоязычной аудитории нашел мужчина-американец с псевдонимом Geoffrey, исполнивший песню группы «Кино» — «Когда твоя девушка больна». Акцент, конечно, выдавал происхождение, но блогер явно потратил не один час, чтобы выучить текст. В комментариях пользователи восхитились его исполнением и пригласили выступать на улицах Питера. Блогер ответил, что с удовольствием приехал бы, но сегодня оформить визу сложно.
Сила соцсетей.
Подобные тренды запускали с композициями и на других языках, но там пользователи отнеслись к коверканиям более недоброжелательно.
— Записывать такие ролики могут люди, уверенные, что они не станут объектом преследования русофобов, — делится мнением Андрей Кошкин. — Если рассматривать ролики с точки зрения медиапсихологии, нужно понять, какие эмоции они вызывают.
При первом просмотре у зрителей возникает чувство радости, потому что иностранцы проявили интерес к нашему языку и музыке.
— Но не все блогеры стараются исполнить песни правильно: некоторые просто кривляются. И вот на это смотреть неприятно. В нашем университете есть иностранные студенты, которые интенсивно изучают русский язык. Они тоже поют песни. Но делают это искренне. Чего нельзя сказать про некоторых блогеров в тренде. Тогда вопрос: зачем они исполняют наши песни, к тому же небрежно? — добавляет эксперт. — Хотя тут все просто: любой иностранец, пытающийся говорить на русском, привлечет внимание нашей аудитории.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Мария Киселева, менеджер по коммуникациям, эксперт по социальным сетям:
— Такой тренд появился не случайно: еще до него иностранцы пытались говорить на русском или наряжались в наши традиционные костюмы. Русская культура очень эмоциональна, поэтому и вызывает интерес у зарубежных блогеров. А там, где есть эмоции, есть и хорошие охваты, потому что люди не остаются равнодушными к такому контенту. Так и начинаются вирусные тренды в сети.