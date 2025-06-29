Нашу песню не задушишь, не убьешь: почему иностранцы массово исполняют российские хиты на камеру

Судя по всему, эта девушка и начала тренд. А позже его подхватили и другие зарубежные блогеры. Одни из них так же «мяукали» непонятный текст, другие же старались петь правильно. Большой отклик у русскоязычной аудитории нашел мужчина-американец с псевдонимом Geoffrey, исполнивший песню группы «Кино» — «Когда твоя девушка больна». Акцент, конечно, выдавал происхождение, но блогер явно потратил не один час, чтобы выучить текст. В комментариях пользователи восхитились его исполнением и пригласили выступать на улицах Питера. Блогер ответил, что с удовольствием приехал бы, но сегодня оформить визу сложно.