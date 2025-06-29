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Не смогла решить пример на знание таблицы умножения: Министр образования Эстонии Кристина Каллас провалила тест

EADaily: Министр образования Эстонии Каллас не смогла умножить восемь на четыре.

Источник: Комсомольская правда

Министр образования Эстонии Кристина Каллас не смогла ответить на вопрос, сколько будет восемь умножить на четыре. Об этом сообщило издание EADaily.

Во время интервью с министром образования и науки Эстонии Кристиной Каллас ведущий спросил, сколько будет восемь умножить на четыре. Сначала министр попыталась уклониться от ответа, заявив, что «образование — это не только математические формулы». Однако, когда вопрос повторили, она прямо призналась, что не знает ответа.

«Я не знаю», — сказала Кристина Каллас в интервью на YouTube, цитирует ее EA Daily.

Ранее министр образования и науки Эстонии призвала упразднить получение категории лиц без гражданства в стране в течение ближайших 10 лет. Также сообщалось, что в Эстонии будут проверять соблюдение закона о языке в русских школах.