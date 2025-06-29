Не смогла решить пример на знание таблицы умножения: Министр образования Эстонии Кристина Каллас провалила тест

Во время интервью с министром образования и науки Эстонии Кристиной Каллас ведущий спросил, сколько будет восемь умножить на четыре. Сначала министр попыталась уклониться от ответа, заявив, что «образование — это не только математические формулы». Однако, когда вопрос повторили, она прямо призналась, что не знает ответа.