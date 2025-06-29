Не смогла решить пример на знание таблицы умножения: Министр образования Эстонии Кристина Каллас провалила тест

Министр образования Эстонии Кристина Каллас не смогла ответить на вопрос, сколько будет восемь умножить на четыре. Об этом сообщило издание EADaily.
Во время интервью с министром образования и науки Эстонии Кристиной Каллас ведущий спросил, сколько будет восемь умножить на четыре. Сначала министр попыталась уклониться от ответа, заявив, что «образование — это не только математические формулы». Однако, когда вопрос повторили, она прямо призналась, что не знает ответа.
«Я не знаю», — сказала Кристина Каллас в интервью на YouTube, цитирует ее EA Daily.
Ранее министр образования и науки Эстонии призвала упразднить получение категории лиц без гражданства в стране в течение ближайших 10 лет. Также сообщалось, что в Эстонии будут проверять соблюдение закона о языке в русских школах.