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«Претензии абсурдны»: В РФС прокомментировали скандал с жеребьёвкой Кубка России

Российский футбольный союз назвал обвинения в подтасовке итогов жеребьёвки Кубка России абсурдными. По данным «Матч ТВ», поводом стало заявление «Динамо», которое выразило недовольство проведением процедуры. Столичный клуб выступил с критикой, заявив, что не был приглашён на процедуру, прошедшую в студии «Матч ТВ».

Источник: Life.ru

«Что касается присутствия на жеребьевке представителей клубов, то их участие не является обязательным по регламенту жеребьевки», — сказали в службе коммуникации РФС.

В РФС также подчеркнули, что сама процедура стала самой масштабной в истории турнира — она длилась около двух часов и не транслировалась в прямом эфире по согласованию с вещателем. Итоги и ключевые моменты были показаны в вечернем выпуске новостей.

Ранее в пресс-службе РПЛ сообщили о завершении жеребьёвки группового этапа Пути Российской Премьер-лиги Кубка России сезона‑2025/26. По итогам процедуры были сформированы четыре группы. Так, в группу A вошли «Зенит», «Рубин», «Ахмат» и «Торпедо». В группе B оказались «Краснодар», «Динамо», «Крылья Советов» и «Сочи». Группу C составили «Спартак», «Ростов», «Динамо» (Махачкала) и «Пари НН», а в группу D попали ЦСКА, «Локомотив», «Акрон» и «Балтика».

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