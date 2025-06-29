Стали известны соперники «Крыльев» по групповому этапу Пути РПЛ Кубка России

29 июня прошла жеребьевка группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу следующего розыгрыша. Стало изветсно с кем сыграют в Кубке самарские «Крыльев Советов».
Кто сыграет в Кубке с «Крыльями»: «Краснодар», «Динамо» и «Сочи». Матчи пройдут в рамках группы B.
Напомним, что в прошлом сезоне «Крылья Советов» не смогли выйти из группы Кубка России.
Сейчас же Кубок России по футболу для «Крыльев Советов» может стать шансом побороться за высокие места в этом турнире.
Напомним, что недавно клуб объявил об уходе нападающего Ивана Сергеева. Также, «Крыльями» был подписан 20-летний форвард Вадим Раков, который ранее играл за столичный «Локомотив».
Клуб также покинул генеральный директор Роберт Тер-Абрамян.
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