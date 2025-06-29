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Стали известны соперники «Крыльев» по групповому этапу Пути РПЛ Кубка России

29 июня прошла жеребьевка группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу следующего розыгрыша.

29 июня прошла жеребьевка группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу следующего розыгрыша. Стало изветсно с кем сыграют в Кубке самарские «Крыльев Советов».

Кто сыграет в Кубке с «Крыльями»: «Краснодар», «Динамо» и «Сочи». Матчи пройдут в рамках группы B.

Напомним, что в прошлом сезоне «Крылья Советов» не смогли выйти из группы Кубка России.

Сейчас же Кубок России по футболу для «Крыльев Советов» может стать шансом побороться за высокие места в этом турнире.

Напомним, что недавно клуб объявил об уходе нападающего Ивана Сергеева. Также, «Крыльями» был подписан 20-летний форвард Вадим Раков, который ранее играл за столичный «Локомотив».

Клуб также покинул генеральный директор Роберт Тер-Абрамян.

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