«Курьер», японский муж и слухи об алкоголизме: актрисе Анастасии Немоляевой — 56

Анастасия Немоляева прославилась как актриса в «Курьере», но нашла другое призвание в жизни.
В 1986 году, когда на экраны впервые вышла картина «Курьер», зрители по всему СССР узнали имя обаятельной Анастасии Немоляевой. С тех пор актриса прошла длинный путь, сменила профессию, нашла любовь всей жизни и обзавелась счастливой семьей. 30 июня Анастасии Немоляевой исполняется 56 лет. URA.RU вспоминает историю актрисы.
Детство и юность Анастасии Немоляевой.
Анастасия попала в кино еще в школьные годыФото: Кадр из фильма «Арбатский мотив», Борис Бушмелёв, 1990, Союзтелефильм.
Анастасия Николаевна появилась на свет 30 июня 1969 года в Москве. Девочка родилась в династии кинематографистов: ее отец, Николай Немоляев, работал кинооператором, дед Владимир Немоляев — знаменитым режиссером, создателем фильма-сказки «Доктор Айболит», а бабушка занималась звукорежиссурой на «Мосфильме». Особое место в семейной истории занимает тётя — прославленная актриса Светлана Немоляева.
С детства Анастасия проявляла творческие способности: увлекалась живописью, рукоделием, создавала собственных кукол. В 12 лет девочка вручила матери необычный подарок — кухонную доску с собственноручной росписью, а затем, приноровившись, дарила подобные подарки всем друзьям и близким.
Уже в юном возрасте девушка начала сниматься в кино. К моменту окончания школы за её плечами был немалый актёрский опыт, так что выбор профессии был очевиден.
Карьера Анастасии Немоляевой в кино.
Актерская карьера Анастасии Немоляевой началась в 1980 году, когда 11-летняя девочка снялась в комедии «Старый Новый год» и драме «Три года» по Чехову. В 13 лет она появилась в исторической ленте «Нас венчали не в церкви» и музыкальном фильме «Дайте нам мужчин», где сыграла пионервожатую.
Роль в «Курьере» прославила Анастасию на всю странуФото: РИА Новости.
Настоящий прорыв случился в 1986 году с выходом «Курьера» Карена Шахназарова. На роль Кати пробовались сотни актрис, но выбор пал на Немоляеву. Ее героиня — профессорская дочь, бунтующая против предопределенной судьбы, стала символом перестройки. Фильм принес актрисе бешеную популярность: поклонники заваливали ее письмами, дежурили под окнами и пели серенады по ночам.
Несмотря на успех в кино, поступить в Школу-студию МХАТ не удалось. Однако Немоляева не сдалась и стала вольнослушателем в ГИТИСе, где позже попала на курс Марка Захарова. Параллельно с учебой она продолжала сниматься: в 1987 году появилась в «Времени летать» и «Следопыте» с Андреем Мироновым.
В 1989 году актриса блестяще сыграла санитарку Лялю в культовой «Интердевочке» Петра Тодоровского. А в 1991 году последовала главная роль в «Жене для метрдотеля», где она воплотила образ расчетливой авантюристки.
После распада СССР Немоляева снималась редко, сосредоточившись на театральной карьере. В 1995—1999 годах она играла на сцене театра на Малой Бронной, после чего временно оставила актерскую профессию.
Возвращение в кино состоялось в 2006 году с военной драмой «Перегон». Затем последовали работы в «Танце живота», «Русской рулетке» и военной драме «Переправа». Завершила этот период карьеры Анастасия Немоляева в сериале «Охотники за бриллиантами», где она сыграла жену главного героя.
Личная жизнь Анастасии Немоляевой.
Анастасия познакомилась с будущим мужем на съемках фильма «Сны о России» Фото: Archive Sovexportfilm / Russian Look / Global Look Press.
Актриса счастлива в браке с Вениамином Скальником, в японии известным как Цутому Исидзима. Пара познакомилась на съемках российско-японского фильма «Сны о России». Тогда мужчина подошел к Анастасии и завел разговор с девушкой, но она отмахнулась от Цутому, так как не знала японский.
Супруг актрисы работает режиссером и переводчиком с японского. В их семье растут три дочери, носящие фамилию отца — Исидзима, но получившие русские имена: София, Ефросинья и Евдокия. Все дети имеют двойное гражданство.
Семейная жизнь далеко не сразу стала сказочной. Первое время супруги буквально выживали, так как ни у Анастасии, ни у Цутому не было постоянной работы. Но со временем влюбленные перенесли все трудности.
Анастасия Немоляева признается, что с детства ей привили домашние ценности и традиционные взгляды. Актриса — хозяйственная жена и любящая мать, но при этом не забывает развиваться в своей профессии.
Анастасия Немоляева и алкоголизм.
В 2022 году по сети разлетелось шокирующее признание Анастасии Немоляевой об алкоголизме. Актриса просила у подписчиков в соцсетях контакт нарколога. «Больше нет сил… Я не могу рисовать, творить. Боже, дай мне сил. Это правда. Не пить больше не могу. Я художник, и я умираю», — признавалась звезда.
Несколько лет фанаты Немоляевой гадали — правда ли звезда «Курьера» страдает от алкоголизма. Но в 2024 году актриса пришла на интервью YouTube-канала «PROжизнь» и рассказала, что имела в виду в том сообщении.
«Я долго в себя не могла прийти. Кто-то мог подумать, что я спилась. Нет, конечно… Но я в таком была отчаянии, ничего не могла поделать… Самое ужасное, что не могла работать. Наверное, у каждого человека бывают такие моменты в жизни, когда опускаются руки», — откровенничала Анастасия Немоляева.
При этом актриса добавила, что и правда не против пропустить бокал-другой вина или пива. Но при этом не считает себя зависимой от алкоголя.
Анастасия Немоляева сейчас.
Актриса продолжает сниматься в кино, но нашла свое призвание в дизайнерском деле Фото: Кадр из фильма «Охотники за бриллиантами», Александр Котт, 2011, Централ Партнершип, Мосфильм.
После десятилетнего перерыва Анастасия Немоляева вновь появилась на экранах в 2021 году, сыграв роль Лены Прокопенко — жены начальника полиции в фильме «Майор Гром: Чумной Доктор». Однако в последние годы актерская деятельность стала для нее скорее увлечением, чем основной профессией.
Главной страстью Немоляевой теперь является дизайн и создание мебели. Этот творческий поворот в ее жизни начался еще в 90-х. Еще во время работы в театре она увлеклась росписью и дизайном мебели, что стало для нее новым любимым занятием.
Распорядок дня актрисы в тот период складывался из утренних репетиций, вечерних спектаклей и творческой работы над предметами мебели в свободное время. Хотя первые выставки ее работ состоялись достаточно быстро, настоящие заказы начали поступать лишь спустя несколько лет. Со временем Немоляеву стали узнавать не только как талантливую актрису, но и как одаренного художника-дизайнера.
Помимо мебельного дизайна, Анастасия создает авторских кукол и изготавливает уникальные украшения из дерева и стекла. Ее работы, представленные в известных московских галереях, вошли в частные коллекции не только в России, но и за рубежом — в Великобритании, Японии, Франции, Италии и других странах.