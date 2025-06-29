«Курьер», японский муж и слухи об алкоголизме: актрисе Анастасии Немоляевой — 56

«Я долго в себя не могла прийти. Кто-то мог подумать, что я спилась. Нет, конечно… Но я в таком была отчаянии, ничего не могла поделать… Самое ужасное, что не могла работать. Наверное, у каждого человека бывают такие моменты в жизни, когда опускаются руки», — откровенничала Анастасия Немоляева.