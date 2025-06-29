Shaman, Газманов и не только: В Apple Music вернулись профили российских артистов

При этом их полная дискография остаётся по-прежнему недоступной для пользователей платформы. Стоит отметить, что ранее зарубежные цифровые музыкальные площадки, такие как Spotify и сам Apple Music, а также видеохостинг YouTube, уже вводили ограничения на доступ к профилям и творчеству этих российских деятелей культуры после обновления санкционных списков ЕС.
Ранее сообщалось, что Канберра ужесточила свои санкционные ограничения, нацелившись на ряд российских граждан, включая представителей медиасообщества, руководителей компаний и Заслуженного артиста России Ярослава Дронова, известного как Shaman. Информацию подтвердила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.