Shaman, Газманов и не только: В Apple Music вернулись профили российских артистов

При этом их полная дискография остаётся по-прежнему недоступной для пользователей платформы. Стоит отметить, что ранее зарубежные цифровые музыкальные площадки, такие как Spotify и сам Apple Music, а также видеохостинг YouTube, уже вводили ограничения на доступ к профилям и творчеству этих российских деятелей культуры после обновления санкционных списков ЕС.